Волгоградские школы проверят после смерти ученика от ножевого ранения в сердце

Во всех волгоградских школах назначена комплексная проверка после гибели восьмиклассника от ножевого ранения в сердце.
Как рассказал замруководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Евгений Ковшиков, в ближайшее время будет сформирована комиссия, которая проверит, насколько ответственно в образовательных учреждениях подходят к обеспечению безопасности учеников. Об этом сообщает ТАСС.
Евгений Ковшиков: «Достигнута договоренность о проведении комплексной проверки школ по обеспечению безопасности, прежде всего, учащихся. В этих проверках будут участвовать представители регионального комитета образования и науки, Волгоградского департамента образования и аппарат уполномоченного по правам ребенка в области».
Ковшиков пообещал, что аппарат детского омбудсмена в области постарается оказать максимальное содействие семье погибшего восьмиклассника.
Ранее сообщалось, что 14-летнего ученика с ножевым ранением в область сердца нашли в туалете одной из волгоградских школ. Нож со следами крови был обнаружен рядом со зданием школы. Местные СМИ сообщили, что подросток мог нанести себе ранение сам, когда играл с подаренным отцом ножом-бабочкой. Впрочем, Следственный комитет в эту версию не поверил и завел уголовное дело по статье «Убийство.»
Евгений Ковшиков: «Достигнута договоренность о проведении комплексной проверки школ по обеспечению безопасности, прежде всего, учащихся. В этих проверках будут участвовать представители регионального комитета образования и науки, Волгоградского департамента образования и аппарат уполномоченного по правам ребенка в области».
Ковшиков пообещал, что аппарат детского омбудсмена в области постарается оказать максимальное содействие семье погибшего восьмиклассника.
Ранее сообщалось, что 14-летнего ученика с ножевым ранением в область сердца нашли в туалете одной из волгоградских школ. Нож со следами крови был обнаружен рядом со зданием школы. Местные СМИ сообщили, что подросток мог нанести себе ранение сам, когда играл с подаренным отцом ножом-бабочкой. Впрочем, Следственный комитет в эту версию не поверил и завел уголовное дело по статье «Убийство.»
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