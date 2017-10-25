Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Волгоградские школы проверят после смерти ученика от ножевого ранения в сердце

    комментировать

    Волгоградские школы проверят после смерти ученика от ножевого ранения в сердце

    Волгоградские школы проверят после смерти ученика от ножевого ранения в сердце

    Во всех волгоградских школах назначена комплексная проверка после гибели восьмиклассника от ножевого ранения в сердце.

    Как рассказал замруководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Евгений Ковшиков, в ближайшее время будет сформирована комиссия, которая проверит, насколько ответственно в образовательных учреждениях подходят к обеспечению безопасности учеников. Об этом сообщает ТАСС.

    Евгений Ковшиков: «Достигнута договоренность о проведении комплексной проверки школ по обеспечению безопасности, прежде всего, учащихся. В этих проверках будут участвовать представители регионального комитета образования и науки, Волгоградского департамента образования и аппарат уполномоченного по правам ребенка в области».

    Ковшиков пообещал, что аппарат детского омбудсмена в области постарается оказать максимальное содействие семье погибшего восьмиклассника.

    Ранее сообщалось, что 14-летнего ученика с ножевым ранением в область сердца нашли в туалете одной из волгоградских школ. Нож со следами крови был обнаружен рядом со зданием школы. Местные СМИ сообщили, что подросток мог нанести себе ранение сам, когда играл с подаренным отцом ножом-бабочкой. Впрочем, Следственный комитет в эту версию не поверил и завел уголовное дело по статье «Убийство.»

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru