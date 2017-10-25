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    Эрмитаж представил Октябрьскую революцию как перформанс. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж представил Октябрьскую революцию как перформанс

    Эрмитаж представил Октябрьскую революцию как перформанс

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Эрмитаж представил Октябрьскую революцию как перформанс

    Эрмитаж представил Октябрьскую революцию как перформанс

    Эрмитаж представил Октябрьскую революцию как перформанс
    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

      • К 100-летию революции главный музей Петербурга подготовил сразу несколько тематических экспозиций.

      Государственный Эрмитаж решил отмечать годовщину Октябрьской революции по старому стилю 25 октября, а потому в течение дня открывает сразу несколько новых выставок. Они размещаются в коридорах и залах по маршруту захвата Зимнего дворца.

      Чтобы каждый посетитель почувствовал себя революционером 17-го, организаторы развесили лозунги на красных полотнах, а стены закрыли фотообоями с изображением интерьеров дворца того времени.

      По словам директора Михаила Пиотровского, готовясь к памятной дате, музейщики обнаружили, что во время так называемого штурма мало что было украдено. В основном матросы уничтожали всё царское: вспарывали обивку мебели, протыкали штыками картины (в частности, портрет Александра II).

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