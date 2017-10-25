Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Госдуме посоветовали телеканалам не забывать про «мемасики»

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    В Госдуме посоветовали телеканалам не забывать про «мемасики»

    В Госдуме посоветовали телеканалам не забывать про «мемасики»

    Депутат Госдумы Леонид Левин заявил, что современное телевидение должно стать контентной компанией.

    По словам депутата, телеканалы должны производить контент, который бы легко распространялся в соцсетях и мессенджерах. В связи с этим Левин призвал телевидение не пренебрегать интернет-мемами. И здесь, отметил депутат, наибольшие перспективы есть у региональных компаний.

    Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «Локальный контент всякого рода — в хорошем смысле стереотипный, говоря современным языком, „мемасики“ — является сутью общения вне крупнейших городов РФ уже многие годы, а умение идентифицировать обмен такого рода информацией посильно и свойственно многим региональным коллективам».

    Также депутат отметил, что федеральные телеканалы с удовольствием подхватывают резонансный региональный контент, передает РИА Новости.

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