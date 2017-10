Welcome in Moscow: Жириновский поздравил Хиллари Клинтон с 70-летием

В интервью НТВ лидер ЛДПР оценил сильные и слабые стороны женщины-политика и пригласил ее с мужем посетить Россию.

Бывшая первая леди, экс-сенатор и экс-госсекретарь США сегодня отмечает юбилей. В интервью НТВ Жириновский назвал Хиллари сильной волевой женщиной и фигурой мирового масштаба.



Владимир Жириновский: «На выборах президента в 2016 за нее проголосовало на 3 миллиона больше избирателей США, чем за Трампа. Если бы у Америки была обычная система выборов президента (без выборщиков — Прим.ред.), она бы победила».



Семью Клинтон Жириновский назвал образцовой, отметив, что, «может, Билл и виноват» (скандал 1998 года с Моникой Левински — Прим.ред.).



«Ждем в гости вместе с Биллом», сказал Жириновский, завершив свою речь небезупречной с точки зрения английской грамматики фразой: «You are welcome in Moscow!».