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    Крокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео. Африка, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео

    Крокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео

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    Крокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео

    Крокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео

    Крокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео

      Национальный парк Крюгера в ЮАР опубликовал видео, на котором запечатлена схватка большой группы бегемотов и одного крокодила.

      Судя по кадрам, крокодил случайно заплыл в место обитания бегемотов и это едва не стоило ему жизни. Выстоять против нескольких десятков крупных животных он бы точно не смог.

      Крокодилы и бегемоты постоянно соперничают друг с другом за территорию. Так, недавно на видео сняли случай, как два гиппопотама отбили у аллигатора антилопу.

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