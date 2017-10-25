Крокодил чудом уцелел в схватке со стадом бегемотов: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР опубликовал видео, на котором запечатлена схватка большой группы бегемотов и одного крокодила.

2025 Африка

животные

Судя по кадрам, крокодил случайно заплыл в место обитания бегемотов и это едва не стоило ему жизни. Выстоять против нескольких десятков крупных животных он бы точно не смог.



Крокодилы и бегемоты постоянно соперничают друг с другом за территорию. Так, недавно на видео сняли случай, как два гиппопотама отбили у аллигатора антилопу.