В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

Австрийская полиция задержала предполагаемого киллера Атифа З. из Пакистана, на счету которого по меньшей мере 70 убийств.
Как сообщает РИА Новости, правоохранителям сообщили о перемещении объявленного в международного розыск «врага пакистанского государства номер один» между Венгрией и Австрией. Для его поимки была организована межведомственная спецоперация. В итоге мужчину удалось поймать неподалеку от населенного пункта Боль. Он перемещался в группе с другими незаконными мигрантами.
Из сообщения МВД Австрии: «Обвиняемый был задержан на основании розыскного запроса Интерпола. Решение по поводу экстрадиции его в Пакистан будет принято в ближайшие дни».
По версии следствия, в последнее время Атиф отошел от заказных убийств и занялся торговлей людьми. Он проводил нелегалов через Сербию и Венгрию в Австрию.
Из сообщения МВД Австрии: «Обвиняемый был задержан на основании розыскного запроса Интерпола. Решение по поводу экстрадиции его в Пакистан будет принято в ближайшие дни».
По версии следствия, в последнее время Атиф отошел от заказных убийств и занялся торговлей людьми. Он проводил нелегалов через Сербию и Венгрию в Австрию.
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