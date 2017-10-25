Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

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    В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

    В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

    Австрийская полиция задержала предполагаемого киллера Атифа З. из Пакистана, на счету которого по меньшей мере 70 убийств.

    Как сообщает РИА Новости, правоохранителям сообщили о перемещении объявленного в международного розыск «врага пакистанского государства номер один» между Венгрией и Австрией. Для его поимки была организована межведомственная спецоперация. В итоге мужчину удалось поймать неподалеку от населенного пункта Боль. Он перемещался в группе с другими незаконными мигрантами.

    Из сообщения МВД Австрии: «Обвиняемый был задержан на основании розыскного запроса Интерпола. Решение по поводу экстрадиции его в Пакистан будет принято в ближайшие дни».

    По версии следствия, в последнее время Атиф отошел от заказных убийств и занялся торговлей людьми. Он проводил нелегалов через Сербию и Венгрию в Австрию.

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