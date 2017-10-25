«Почта России» с помощью камер ускорит выдачу посылок

«Почта России» прорабатывает технологию идентификации личности клиентов на входе в отделение, заявил глава компании Николай Подгузов.
Это поможет ускорить выдачу писем и посылок. То есть человек подходит к двери, камера его распознает, и оператор заранее начинает готовить товары, которые посетитель хочет забрать. По словам Подгузова, почта уже взялась за анализ и обработку информации о клиентах.
Похоже, «Почта России» всерьез взялась за дело — на этой неделе уже было объявлено о том, что посылки начнут доставлять всего за 36 часов в ближайшие 5 лет.
Похоже, «Почта России» всерьез взялась за дело — на этой неделе уже было объявлено о том, что посылки начнут доставлять всего за 36 часов в ближайшие 5 лет.
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