Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    «Почта России» с помощью камер ускорит выдачу посылок. почта, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Почта России» с помощью камер ускорит выдачу посылок

    «Почта России» с помощью камер ускорит выдачу посылок

    комментировать

    «Почта России» с помощью камер ускорит выдачу посылок

    «Почта России» с помощью камер ускорит выдачу посылок

      «Почта России» прорабатывает технологию идентификации личности клиентов на входе в отделение, заявил глава компании Николай Подгузов.

      Это поможет ускорить выдачу писем и посылок. То есть человек подходит к двери, камера его распознает, и оператор заранее начинает готовить товары, которые посетитель хочет забрать. По словам Подгузова, почта уже взялась за анализ и обработку информации о клиентах.

      Похоже, «Почта России» всерьез взялась за дело — на этой неделе уже было объявлено о том, что посылки начнут доставлять всего за 36 часов в ближайшие 5 лет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru