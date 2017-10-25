К участнице «Ты супер! Танцы» приехала мать, чтобы остаться с ней навсегда

Шоу «Ты супер! Танцы» еще далеко до завершения. У конкурсантов впереди — длинный путь к финалу, но многие из них уже обрели то, о чем мечтали. Так, в жизнь
11-летней Сони из Гурьевска вернулся самый важный в мире человек.
Во время выступления дочери Наталья Крючкова стояла за сценой, крепко сжимала в руках огромного мягкого медведя и ждала. Ждала, когда она наконец увидит свою повзрослевшую дочь. В последний раз они виделись больше года назад. Уже 10 лет живут в разных городах и встречаются очень редко.
Скромная Софья Крючкова привыкла прятать свои эмоции, но ее мама знает: девочка счастлива от того, что они наконец встретились. И даже удачное выступление и выход во второй тур ей уже не так важны.
Наталья уехала из Красноярского края, когда Соне было всего два года. После развода с мужем оставаться в родном городе стало невыносимо. Наталья хотела построить новую жизнь в Петербурге и забрать дочь к себе. Девочку воспитывали бабушка с дедушкой. Наталья признается, что очень скучала по дочери все это время. Впервые за долгие 10 лет они могут просто погулять вместе, пособирать осенние листья и посмеяться о чем-то своем.
Наталья Крючкова: «Она знает причины моих отъездов. Она знает, что мама ее не бросила, мама ее любит, мама всегда рядом, даже на расстоянии».
Уже здесь, на проекте «Ты супер! Танцы», Наталья приняла, возможно, самое важное в своей жизни решение. После окончания проекта она вернется в родной город вместе с дочерью, чтобы больше с ней не расставаться.
Впереди у Сони четвертьфинал. Репетиции, новый танец, замена партнера на выступление, волнение… Но теперь с ней мама, которая точно всегда будет рядом.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.
Скромная Софья Крючкова привыкла прятать свои эмоции, но ее мама знает: девочка счастлива от того, что они наконец встретились. И даже удачное выступление и выход во второй тур ей уже не так важны.
Наталья уехала из Красноярского края, когда Соне было всего два года. После развода с мужем оставаться в родном городе стало невыносимо. Наталья хотела построить новую жизнь в Петербурге и забрать дочь к себе. Девочку воспитывали бабушка с дедушкой. Наталья признается, что очень скучала по дочери все это время. Впервые за долгие 10 лет они могут просто погулять вместе, пособирать осенние листья и посмеяться о чем-то своем.
Наталья Крючкова: «Она знает причины моих отъездов. Она знает, что мама ее не бросила, мама ее любит, мама всегда рядом, даже на расстоянии».
Уже здесь, на проекте «Ты супер! Танцы», Наталья приняла, возможно, самое важное в своей жизни решение. После окончания проекта она вернется в родной город вместе с дочерью, чтобы больше с ней не расставаться.
Впереди у Сони четвертьфинал. Репетиции, новый танец, замена партнера на выступление, волнение… Но теперь с ней мама, которая точно всегда будет рядом.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.
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