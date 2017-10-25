В ДНР восстановили и запустили простаивавший 4 года металлургический завод

В Донецкой народной республике впервые вручили звание Герой труда. Им посмертно награжден Сергей Дронов — начальник цеха возрожденного недавно Юзовского металлургического завода. Сердце Дронова остановилось в день плавки первого металла.

Как отметили в руководстве ДНР, металлургический завод вновь заработал после нескольких лет простоя как раз благодаря трудовым подвигам простых рабочих. Как в Донбассе закаляют сталь, рассказывает корреспондент НТВ Евгений Голованов.



После почти четырехлетнего простоя Юзовский металлургический завод ожил, правда, пока задышал еще не полной грудью.



Владислав Сыроватский, начальник электросталеплавильного цеха Юзовского металлургического завода: «Сразу на полную мощность мы не заработаем. Но в зависимости от заказов мы сможем выйти на тот уровень, который нам необходим. Наша задача выйти до 30 тысяч тонн по жидкой стали в месяц».



В советские времена завод (тогда еще Донецкий электрометаллургический) был одним из самых технически продвинутых в СССР. Он давал стране свыше миллиона тонн стали в год. И даже после распада Союза первое время здесь работали стахановскими темпами. Но постепенно все сошло на нет. Собственники за время правления довели завод до плачевного состояния. В июне 16-го года решением совет министров республики на предприятии было введено внешнее управление. Создали госпредприятие и началась масштабная реконструкция.



Завод предстояло буквально поднимать из руин. Он пострадал не только от обстрелов ВСУ — оборудование дышало на ладан или вовсе вышло из строя. В ремонте нуждалось практически все: от системы электро- и водоснабжения до кислородной станции и самих печей. По большому счету его пришлось даже не восстанавливать, а строить и комплектовать заново.



И тогда в республике, что называется, бросили всенародный клич: бывшим сотрудникам предложили вернуться и своими руками вернуть завод к жизни. Откликнулись больше 300 человек. Многие пришли с фронта: на передовой они жгли броню украинских танков, теперь в тылу плавят мирный металл. Подробнее — в материале НТВ.