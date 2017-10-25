Адвокат сообщил об освобождении замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» Умерова

Замглавы запрещенного в России «Меджлиса
крымско-татарского народа» Умеров освобожден и покинул Россию.
|
1817
Осужденный ранее на два года колонии замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умеров освобожден. В настоящее время он направляется в Турцию, куда вылетел из аэропорта Анапы. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Умерова Марк Фейгин.
Марк Фейгин, адвокат Ильми Умерова: «В настоящее время он освобожден и летит в Анкару. Как именно он был освобожден и почему именно Анкара, сказать не могу. Он сам сделает соответствующее заявление».
Как сообщил адвокат, вместе с Умеровым в Турцию летит второй осужденный лидер меджлиса Ахтем Чийгоз. Адвокат отказался называть причину, по которой его освободили.
Напомним, «Меджлис крымско-татарского народа», называвший себя органом, представляющим интересы крымских татар, был признан в России экстремистской организацией и запрещен. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии за публичные призывы к изменению территориальной целостности РФ. Сам он вину не признал и заявил, что все еще считает Крым территорией Украины. Защита Умерова тогда заявила о намерении обжаловать приговор.
Ахтем Чийгоз был осужден на 8 лет колонии за организацию беспорядков у стен крымского парламента незадолго до референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ.
Марк Фейгин, адвокат Ильми Умерова: «В настоящее время он освобожден и летит в Анкару. Как именно он был освобожден и почему именно Анкара, сказать не могу. Он сам сделает соответствующее заявление».
Как сообщил адвокат, вместе с Умеровым в Турцию летит второй осужденный лидер меджлиса Ахтем Чийгоз. Адвокат отказался называть причину, по которой его освободили.
Напомним, «Меджлис крымско-татарского народа», называвший себя органом, представляющим интересы крымских татар, был признан в России экстремистской организацией и запрещен. Умеров в конце сентября был приговорен к двум годам колонии за публичные призывы к изменению территориальной целостности РФ. Сам он вину не признал и заявил, что все еще считает Крым территорией Украины. Защита Умерова тогда заявила о намерении обжаловать приговор.
Ахтем Чийгоз был осужден на 8 лет колонии за организацию беспорядков у стен крымского парламента незадолго до референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ.
Комментарии