В Таиланде кремируют умершего год назад короля Раму IX

Пятидневная церемония похорон короля Пумипона Адульядета (Рама IX), правившего Таиландом на протяжении 70 лет, началась сегодня в столице Таиланда.
Гроб с телом короля Таиланда Пхумипона Адульядета, более известного как Рама IX, установлен сегодня в тронном зале Большого королевского дворца в Бангкоке. Кремация умершего год назад монарха состоится завтра поздно вечером. Специально для этой церемонии на главной площади Бангкока был построен королевский крематорий.
За сутки до кремации на площади собрались более 20 тысяч человек, которые желают проводить короля в последний путь. Несмотря на сильную жару и ливни, люди не покидают своих мест, сообщает РИА Новости.
Сегодня днем в в присутствии остальных членов королевской семьи в тронном зале провели буддийскую церемонию.
Для тех, кто не смог попасть на историческое событие, в Бангкоке построили 9 уменьшенных копий королевского крематория. В момент сожжения тела короля там будут гореть «похоронные» искусственные цветы из бумаги сандалового дерева. Также траурные церемонии будут транслироваться по всем телеканалы страны.
Прощание с Рамой IX будет продолжаться в течение 5 дней — до 29 октября.
За сутки до кремации на площади собрались более 20 тысяч человек, которые желают проводить короля в последний путь. Несмотря на сильную жару и ливни, люди не покидают своих мест, сообщает РИА Новости.
Сегодня днем в в присутствии остальных членов королевской семьи в тронном зале провели буддийскую церемонию.
Для тех, кто не смог попасть на историческое событие, в Бангкоке построили 9 уменьшенных копий королевского крематория. В момент сожжения тела короля там будут гореть «похоронные» искусственные цветы из бумаги сандалового дерева. Также траурные церемонии будут транслироваться по всем телеканалы страны.
Прощание с Рамой IX будет продолжаться в течение 5 дней — до 29 октября.
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