Экс-глава Нацбанка Абхазии арестован за кражу 28 миллионов у Владимира Этуша

Суд арестовал бывшего главу Нацбанка Абхазии, подозреваемого в хищении 28 млн рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша.
Тверской суд Москвы в среду арестовал до 18 декабря бывшего главу Нацбанка Абхазии Даура Барганджия. Барганджия подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой мошенничества стал народный артист России Владимир Этуш.
В 2013 году артист передал своему знакомому 28 млн рублей. Барганджия пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.
Сам Барганджия свою вину не признал и заявил, что взял эти деньги у Этуша в долг при условии, что вернет их в декабре, передает ТАСС.
Даур Барганджия, бывший глава Нацбанка Абхазии: «Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги. У меня действующий договор займа до декабря».
В 2013 году артист передал своему знакомому 28 млн рублей. Барганджия пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.
Сам Барганджия свою вину не признал и заявил, что взял эти деньги у Этуша в долг при условии, что вернет их в декабре, передает ТАСС.
Даур Барганджия, бывший глава Нацбанка Абхазии: «Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги. У меня действующий договор займа до декабря».
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