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    Экс-глава Нацбанка Абхазии арестован за кражу 28 миллионов у Владимира Этуша

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    <nobr>Экс-глава</nobr> Нацбанка Абхазии арестован за кражу 28 миллионов у Владимира Этуша

    Экс-глава Нацбанка Абхазии арестован за кражу 28 миллионов у Владимира Этуша

    <nobr>Экс-глава</nobr> Нацбанка Абхазии арестован за кражу 28 миллионов у Владимира Этуша
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Суд арестовал бывшего главу Нацбанка Абхазии, подозреваемого в хищении 28 млн рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша.

    Тверской суд Москвы в среду арестовал до 18 декабря бывшего главу Нацбанка Абхазии Даура Барганджия. Барганджия подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой мошенничества стал народный артист России Владимир Этуш.

    смотретьУ Владимира Этуша украли 28 миллионов
    У Владимира Этуша украли 28 миллионов
    В 2013 году артист передал своему знакомому 28 млн рублей. Барганджия пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.

    Сам Барганджия свою вину не признал и заявил, что взял эти деньги у Этуша в долг при условии, что вернет их в декабре, передает ТАСС.

    смотретьЭкс-главу Нацбанка Абхазии задержали за хищение 28 миллионов у Владимира Этуша
    Экс-главу Нацбанка Абхазии задержали за хищение 28 миллионов у Владимира Этуша
    Даур Барганджия, бывший глава Нацбанка Абхазии: «Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги. У меня действующий договор займа до декабря».

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