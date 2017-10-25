Адвокат: следствие рассматривает две версии нападения на ведущую «Эха Москвы»

Адвокат журналистки Татьяны Фельгенгауэр Сергей Бадамшин заявил, что Следственный комитет рассматривает две версии о мотивах нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Сергей Бадамшин: «Основные версии две: первая, это невменяемость, а вторая — это спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства».
Адвокат пояснил, что вторая версия имеет под собой основания, однако не стал уточнять какие, сообщает «Эхо Москвы».
Напомним, 23 октября 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции. Свой поступок Гриц объяснил «телепатическим насилием», которым ведущая якобы его изнуряла. Злоумышленник отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Состояние Татьяны Фельгенгауэр, перенесшей операцию в НИИ имени Склифосовского, постепенно улучшается. Журналистка уже самостоятельно дышит и может говорить. врачи регулярно проводят консилиумы по поводу лечения журналистки. Когда пройдет острый период, ей будет назначен курс реабилитации.
Добавим, что расследование нападения на Фельгенгауэр ведется под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.
Адвокат пояснил, что вторая версия имеет под собой основания, однако не стал уточнять какие, сообщает «Эхо Москвы».
Напомним, 23 октября 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции. Свой поступок Гриц объяснил «телепатическим насилием», которым ведущая якобы его изнуряла. Злоумышленник отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Состояние Татьяны Фельгенгауэр, перенесшей операцию в НИИ имени Склифосовского, постепенно улучшается. Журналистка уже самостоятельно дышит и может говорить. врачи регулярно проводят консилиумы по поводу лечения журналистки. Когда пройдет острый период, ей будет назначен курс реабилитации.
Добавим, что расследование нападения на Фельгенгауэр ведется под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.
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