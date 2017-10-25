Петербургские правоохранители проводят десятки обысков по делу о крупном мошенничестве

В Петербурге проходит самая масштабная за последнее время операция, связанная с расследованием уголовного дела о хищении четырех миллиардов рублей.
Рано утром более 150 оперативников полиции и ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии начали обыски одновременно по 35 адресам. Это квартиры подозреваемых, а также офисы саморегулируемых строительных организаций-структур, объединяющих предпринимателей одной отрасли.
По информации «Фонтанки», оперативные действия ведутся в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сообщается, что некоторых фигурантов уже доставили в кабинеты ГУ МВД.
Напомним, что менее масштабные обыски сегодня затронули и Смольный. Сотрудники полиции посетили комитет по здравоохранению. По предварительным данным, их интересовали поставки лекарств для онкологических больных. В самом комитете сообщили, что на работе ведомства визит оперативников не отразился.
Также есть информация, что петербургский комитет по здравоохранению не единственный в этом деле. Аналогичные мероприятия прошли и в ведомствах других регионов страны.
По информации «Фонтанки», оперативные действия ведутся в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сообщается, что некоторых фигурантов уже доставили в кабинеты ГУ МВД.
Напомним, что менее масштабные обыски сегодня затронули и Смольный. Сотрудники полиции посетили комитет по здравоохранению. По предварительным данным, их интересовали поставки лекарств для онкологических больных. В самом комитете сообщили, что на работе ведомства визит оперативников не отразился.
Также есть информация, что петербургский комитет по здравоохранению не единственный в этом деле. Аналогичные мероприятия прошли и в ведомствах других регионов страны.
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