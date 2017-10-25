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    Куйбышевский суд Петербурга взят под охрану в связи с очередным процессом над Барсуковым-Кумариным

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    Куйбышевский суд Петербурга взят под охрану в связи с очередным процессом над Барсуковым-Кумариным

    Куйбышевский суд Петербурга взят под охрану в связи с очередным процессом над <nobr>Барсуковым-Кумариным</nobr>

    Начался уже третий по счету судебный процесс над «ночным губернатором Петербурга».

    На этот раз 62-летнего предпринимателя Владимира Барсукова, больше известного под фамилией Кумарин, обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, самая тяжкая из которых — организация преступного сообщества.

    Вместе с Барсуковым на скамье подсудимых еще восемь человек, в том числе его давний товарищ и помощник Вячеслав Дроков. Сегодня Куйбышевский районный суд, где будет слушаться дело, был взят под усиленную охрану. Заседания, которые должны были проходить на том же этаже, где слушается дело Барсукова, перенесли в другие помещения.

    Видеосъемка была разрешена лишь на удалении от судебного зала. Процесс проходит в закрытом режиме.

    Владимир Барсуков был арестован в августе 2007 года по обвинению в рейдерских захватах. Чуть позже прокуратура инкриминировала ему организацию убийства владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. По этим уголовным делам Владимир Барсуков был осужден на 23 года.

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