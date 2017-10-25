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    Матвиенко заявила о возможном возвращении графы «против всех»

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Матвиенко заявила о возможном возвращении графы «против всех»

    Матвиенко заявила о возможном возвращении графы «против всех»

    Матвиенко заявила о возможном возвращении графы «против всех»
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среднесрочной перспективе графа «против всех» может быть возвращена в избирательные бюллетени.

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Что касается графы „против всех“, я по-прежнему считаю, что она необходима и уверена, что в среднесрочной перспективе такая графа появится. Мы все равно будем к этому двигаться».

    Матвиенко отметила, что в мае 2014 года Госдума вернула графу «против всех» на муниципальных выборах, не исключено, что она будет возвращена и на другие уровни выборов, передает РИА Новости.

    Ранее Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала себя кандидатом «против всех».

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Начало избирательной кампания запланировано на декабрь 2017 года.


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