Матвиенко заявила о возможном возвращении графы «против всех»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среднесрочной перспективе графа «против всех» может быть возвращена в избирательные бюллетени.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Что касается графы „против всех“, я по-прежнему считаю, что она необходима и уверена, что в среднесрочной перспективе такая графа появится. Мы все равно будем к этому двигаться».
Матвиенко отметила, что в мае 2014 года Госдума вернула графу «против всех» на муниципальных выборах, не исключено, что она будет возвращена и на другие уровни выборов, передает РИА Новости.
Ранее Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала себя кандидатом «против всех».
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Начало избирательной кампания запланировано на декабрь 2017 года.
Матвиенко отметила, что в мае 2014 года Госдума вернула графу «против всех» на муниципальных выборах, не исключено, что она будет возвращена и на другие уровни выборов, передает РИА Новости.
Ранее Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала себя кандидатом «против всех».
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Начало избирательной кампания запланировано на декабрь 2017 года.
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