«Касперский» рассказал о случайном скачивании секретных документов АНБ США

Евгений Касперский рассказал, что антивирусная программа его компании случайно автоматически скачала засекреченные материалы, принадлежащие АНБ.
Это произошло во время сбора информации о хакерской группировке Equation Group, которая якобы сотрудничала с американскими спецслужбами. Когда сотрудники доложили Касперскому об этих секретных материалах, то он потребовал немедленно их удалить, сообщил глава антивирусной компании в интервью Associated Press.
Министерство внутренней безопасности США ранее запретило госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из соображений госбезопасности. В российской компании заявили, что не помогают какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
Шпионский скандал разгорелся осенью. Американские СМИ обвинили «Лабораторию Касперского» в том, что она сотрудничает с российской разведкой. Главу компании вызвали для дачи показаний в Конгресс США. В сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского».
Евгений Касперский все обвинения в кибершпионаже назвал паранойей и охотой на ведьм и потребовал предъявить доказательства.
Рынок США составляет четверть всего бизнеса «Лаборатории Касперского», которая разрабатывает системы защиты от компьютерных вирусов. Деятельность российского разработчика софта всегда вызывала интерес у властей США благодаря слухам о том, что владелец фирмы якобы «имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки».
Министерство внутренней безопасности США ранее запретило госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из соображений госбезопасности. В российской компании заявили, что не помогают какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
Шпионский скандал разгорелся осенью. Американские СМИ обвинили «Лабораторию Касперского» в том, что она сотрудничает с российской разведкой. Главу компании вызвали для дачи показаний в Конгресс США. В сентябре Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок прекратить пользоваться программами «Лаборатории Касперского».
Евгений Касперский все обвинения в кибершпионаже назвал паранойей и охотой на ведьм и потребовал предъявить доказательства.
Рынок США составляет четверть всего бизнеса «Лаборатории Касперского», которая разрабатывает системы защиты от компьютерных вирусов. Деятельность российского разработчика софта всегда вызывала интерес у властей США благодаря слухам о том, что владелец фирмы якобы «имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки».
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