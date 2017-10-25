Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Джабраилова признали вменяемым

    комментировать
    • Фото: Узаков Сергей / ТАСС
    Устроившего стрельбу в отеле <nobr>экс-сенатора</nobr> Джабраилова признали вменяемым

    Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Джабраилова признали вменяемым

    Устроившего стрельбу в отеле <nobr>экс-сенатора</nobr> Джабраилова признали вменяемым
  • Фото: Узаков Сергей / ТАСС

    • Эксперты признали вменяемым бывшего члена Совфеда Умара Джабраилова, открывшего огонь в отеле в центре Москвы.

    О результатах проведенной психолого-психиатрической экспертизы сообщил сегодня «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. Он также уточнил, что в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

    Сам Джабраилов признал вину и раскаялся в содеянном. Он намерен попросить суд рассмотреть его дело в особом порядке.

    смотреть«Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле
    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле
    Предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, взяв с него подписку о невыезде, оружие изъяли и отправили на экспертизу. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство». Сам Джабраилов в интервью программе «Центральное телевидение» на НТВ назвал этот инцидент «нелепым».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru