Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Джабраилова признали вменяемым

Эксперты признали вменяемым бывшего члена Совфеда Умара Джабраилова, открывшего огонь в отеле в центре Москвы.
О результатах проведенной психолого-психиатрической экспертизы сообщил сегодня «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. Он также уточнил, что в ближайшее время материалы будут переданы в суд.
Сам Джабраилов признал вину и раскаялся в содеянном. Он намерен попросить суд рассмотреть его дело в особом порядке.
Предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, взяв с него подписку о невыезде, оружие изъяли и отправили на экспертизу. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство». Сам Джабраилов в интервью программе «Центральное телевидение» на НТВ назвал этот инцидент «нелепым».
Сам Джабраилов признал вину и раскаялся в содеянном. Он намерен попросить суд рассмотреть его дело в особом порядке.
Предприниматель и экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, взяв с него подписку о невыезде, оружие изъяли и отправили на экспертизу. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье: «Хулиганство». Сам Джабраилов в интервью программе «Центральное телевидение» на НТВ назвал этот инцидент «нелепым».
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