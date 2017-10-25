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    Полиция обыскивает комитет по здравоохранению администрации Петербурга

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    • zdrav.spb.ru
    Полиция обыскивает комитет по здравоохранению администрации Петербурга

    Полиция обыскивает комитет по здравоохранению администрации Петербурга

    Полиция обыскивает комитет по здравоохранению администрации Петербурга
  • zdrav.spb.ru

    • Обыск в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга может быть связан с делом о поставках лекарств для онкологических больных.

    В офисе комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга работают сотрудники управления экономической безопасности и следователи. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Евгения Лаурхаммер.

    Отмечается, что на время обыска комитет на закрыли. Сегодня у сотрудников день приема граждан по вопросу фармацевтической помощи, отметила Лаурхаммер.

    Ранее местные СМИ сообщили, что обыск может быть связан с уголовным делом о поставках лекарственных средств онкологическим больным. Официального комментария полиции пока не поступало.

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