Полиция обыскивает комитет по здравоохранению администрации Петербурга

Обыск в комитете здравоохранения
Санкт-Петербурга может быть связан с делом о поставках лекарств для онкологических больных.
В офисе комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга работают сотрудники управления экономической безопасности и следователи. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Евгения Лаурхаммер.
Отмечается, что на время обыска комитет на закрыли. Сегодня у сотрудников день приема граждан по вопросу фармацевтической помощи, отметила Лаурхаммер.
Ранее местные СМИ сообщили, что обыск может быть связан с уголовным делом о поставках лекарственных средств онкологическим больным. Официального комментария полиции пока не поступало.
Отмечается, что на время обыска комитет на закрыли. Сегодня у сотрудников день приема граждан по вопросу фармацевтической помощи, отметила Лаурхаммер.
Ранее местные СМИ сообщили, что обыск может быть связан с уголовным делом о поставках лекарственных средств онкологическим больным. Официального комментария полиции пока не поступало.
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