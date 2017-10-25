Собянин предложил повысить плату за трудовой патент для мигрантов в Москве

Мэр Москвы предложил повысить плату за трудовой патент в Москве, чтобы ограничить приток мигрантов в столицу.
В Москве необходимо уменьшить количество мигрантов, заявил в среду в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин. По словам мэра, присутствие иностранных рабочих в городе должно быть оптимальным и не влиять на возможность москвичей устроиться на работу.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники».
Мэр не уточнил, сколько должен стоить патент на работу, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «Тем не менее, мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания. И это еще один дополнительный источник доходов».
Собянин добавил, что в настоящее время на 20 тысяч безработных жителей столицы есть 170 тысяч предложений о работе.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн — профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут. В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники».
Мэр не уточнил, сколько должен стоить патент на работу, передает ТАСС.
Сергей Собянин: «Тем не менее, мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок. Сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяная компания. И это еще один дополнительный источник доходов».
Собянин добавил, что в настоящее время на 20 тысяч безработных жителей столицы есть 170 тысяч предложений о работе.
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