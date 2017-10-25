Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Минстрой предложил обложить сбором удобрения и бытовую химию

    комментировать

    Минстрой предложил обложить сбором удобрения и бытовую химию

    Минстрой предложил обложить сбором удобрения и бытовую химию

    Замглавы министерства строительства и ЖКХ рассказал о планах расширить экологический сбор и направить деньги на модернизацию очистных сооружений.

    По словам Андрея Чибиса, расширить экологический сбор планируется на удобрения и группу самых опасных компонентов бытовой химии. Это даст дополнительно 20 млрд рублей.

    Замглавы Минстроя отметил, что эти деньги предлагается направить на модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений. При этом Чибис подчеркнул, что только за счет тарифов эту задачу не решить.

    Также замглавы Минстроя сообщил, что ведомство подготовило законопроект о лишении лицензий управляющих компаний, которые более двух месяцев не гасят долги перед ресурсоснабжающими организациями, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru