Минстрой предложил обложить сбором удобрения и бытовую химию

Замглавы министерства строительства и ЖКХ рассказал о планах расширить экологический сбор и направить деньги на модернизацию очистных сооружений.
По словам Андрея Чибиса, расширить экологический сбор планируется на удобрения и группу самых опасных компонентов бытовой химии. Это даст дополнительно 20 млрд рублей.
Замглавы Минстроя отметил, что эти деньги предлагается направить на модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений. При этом Чибис подчеркнул, что только за счет тарифов эту задачу не решить.
Также замглавы Минстроя сообщил, что ведомство подготовило законопроект о лишении лицензий управляющих компаний, которые более двух месяцев не гасят долги перед ресурсоснабжающими организациями, передает ТАСС.
Замглавы Минстроя отметил, что эти деньги предлагается направить на модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений. При этом Чибис подчеркнул, что только за счет тарифов эту задачу не решить.
Также замглавы Минстроя сообщил, что ведомство подготовило законопроект о лишении лицензий управляющих компаний, которые более двух месяцев не гасят долги перед ресурсоснабжающими организациями, передает ТАСС.
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