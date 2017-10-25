Мизулина предложила создать в России единый реестр педофилов

Сенатор Елена Мизулина выступила за создание единого реестра отбывших наказание за сексуальные преступления против детей.
По словам Мизулиной, ряд общественных организаций уже выразили готовность профинансировать эту инициативу.
Елена Мизулина, сенатор: «Считаю, что крайне необходим административный надзор за теми лицами, кто отбыл наказание за преступления сексуального характера против детей. Необходимо создание единого реестра всех осужденных за педофильские преступления. Странно получается, что „черные списки“ футбольных фанатов можно создать, а педофилов — нет. Ряд общественных организаций готовы создать такие реестры и без бюджетных средств».
На своей странице в Facebook сенатор рассказала, что считает необходимым ввести для осужденных за педофилию электронные браслеты, которые позволят следить за ними некоторое время после выхода на свободу. Срок ношения браслета будет зависеть от тяжести преступления. Мизулина также отметила, что считает верным предложение ряда общественных организаций вынести на референдум антипедофильские законопроекты.
Ранее в Госдуме предложили поправки, которые ужесточат наказание для педофилов до пожизненного срока. Вице-спикер Ирина Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила считать распространение порнографических материалов в Интернете отягчающим обстоятельством.
Елена Мизулина, сенатор: «Считаю, что крайне необходим административный надзор за теми лицами, кто отбыл наказание за преступления сексуального характера против детей. Необходимо создание единого реестра всех осужденных за педофильские преступления. Странно получается, что „черные списки“ футбольных фанатов можно создать, а педофилов — нет. Ряд общественных организаций готовы создать такие реестры и без бюджетных средств».
На своей странице в Facebook сенатор рассказала, что считает необходимым ввести для осужденных за педофилию электронные браслеты, которые позволят следить за ними некоторое время после выхода на свободу. Срок ношения браслета будет зависеть от тяжести преступления. Мизулина также отметила, что считает верным предложение ряда общественных организаций вынести на референдум антипедофильские законопроекты.
Ранее в Госдуме предложили поправки, которые ужесточат наказание для педофилов до пожизненного срока. Вице-спикер Ирина Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила считать распространение порнографических материалов в Интернете отягчающим обстоятельством.
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