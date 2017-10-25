Медсестра рассказала, почему пенсионеру пришлось заплатить за доставку в больницу

Продолжение получила скандальная история из Омской области, где людям пришлось платить за срочную госпитализацию. Медсестру обвинили в несоблюдении должностных инструкций. Вместо того чтобы следовать им, она решила спасать пациента.
Бригада скорой отказалась везти умирающего пенсионера в больницу и потребовала от супруги пациента деньги за свои услуги. Именно в таком виде новость о скандальном инциденте в деревне Кутырлы Омской области появилась на лентах информационных агентств. И только сейчас стали известны детали, которые все расставляют по местам.
Крайней в этой истории оказалась Людмила Звягинцева — единственный медработник на пять деревень. Выявив признаки внутреннего кровотечения, медик приняла решение доставить пенсионера в больницу как можно скорее. Вот только неотложка оказалась неисправна. Водитель предложил воспользоваться его личным автомобилем, предварительно наполнив бак. Бензин обошелся в 500 рублей.
После случившегося медсестру грозились и оштрафовать, и уволить. А все потому, что женщина своим решением нарушила должностные инструкции, согласно которым обязана была вызвать карету скорой из другой подстанции. А это в 50 километрах от дома пациента. Живым мужчину в клинику не довезли бы, уверена Звягинцева.
Людмила Звягинцева, фельдшер: «Смотрю, он начинает терять давление. Кровотечение могло быть внутреннее. Поэтому мы и приняли решение везти его на личной машине».
Об этой нелегальной транспортировке стало известно сотрудникам прокуратуры. Они начали проверку. Параллельно внутреннее разбирательство провели и чиновники Минздрава.
Дмитрий Рябиков, советник министра здравоохранения Омской области: «В связи с тем что медицинская сестра поступила юридически не очень грамотно, деньги были возвращены родственникам пациента в полном объеме».
В защиту коллеги выступил главврач больницы, где сейчас находится пожилой пациент.
Николай Дмитриенко, главврач Колосовской ЦРБ: «Я убежден, что она поступила правильно. Они спасли его. С кровотечением. Привезли своевременно. А то что бензина не было… Довезли, спасли и спасибо им».
Кстати, сегодня пенсионера перевели из реанимации в общую палату. Его состояние стабилизировалось. И специалисты знают, благодаря чему. Ответ прост — вовремя провели операцию.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Крайней в этой истории оказалась Людмила Звягинцева — единственный медработник на пять деревень. Выявив признаки внутреннего кровотечения, медик приняла решение доставить пенсионера в больницу как можно скорее. Вот только неотложка оказалась неисправна. Водитель предложил воспользоваться его личным автомобилем, предварительно наполнив бак. Бензин обошелся в 500 рублей.
После случившегося медсестру грозились и оштрафовать, и уволить. А все потому, что женщина своим решением нарушила должностные инструкции, согласно которым обязана была вызвать карету скорой из другой подстанции. А это в 50 километрах от дома пациента. Живым мужчину в клинику не довезли бы, уверена Звягинцева.
Людмила Звягинцева, фельдшер: «Смотрю, он начинает терять давление. Кровотечение могло быть внутреннее. Поэтому мы и приняли решение везти его на личной машине».
Об этой нелегальной транспортировке стало известно сотрудникам прокуратуры. Они начали проверку. Параллельно внутреннее разбирательство провели и чиновники Минздрава.
Дмитрий Рябиков, советник министра здравоохранения Омской области: «В связи с тем что медицинская сестра поступила юридически не очень грамотно, деньги были возвращены родственникам пациента в полном объеме».
В защиту коллеги выступил главврач больницы, где сейчас находится пожилой пациент.
Николай Дмитриенко, главврач Колосовской ЦРБ: «Я убежден, что она поступила правильно. Они спасли его. С кровотечением. Привезли своевременно. А то что бензина не было… Довезли, спасли и спасибо им».
Кстати, сегодня пенсионера перевели из реанимации в общую палату. Его состояние стабилизировалось. И специалисты знают, благодаря чему. Ответ прост — вовремя провели операцию.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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