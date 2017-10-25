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    Минсельхоз ответил на сообщения о грядущем дефиците хлеба в Петербурге

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Минсельхоз ответил на сообщения о грядущем дефиците хлеба в Петербурге

    Минсельхоз ответил на сообщения о грядущем дефиците хлеба в Петербурге

    Минсельхоз ответил на сообщения о грядущем дефиците хлеба в Петербурге
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • В Минсельхозе заявили, что никаких проблем с доставкой зерна в российские города, в том числе Санкт-Петербург, нет.

    В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за распределением вагонов для перевозки зерна.

    В Минсельхозе заверили, что транспорта хватит как для внутренних нужд, так и для экспорта, передает РИА Новости.

    Так министерство ответило на сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге. Ранее СМИ написали, что на снабжении мукомольных предприятий города может сказаться нехватка вагонов, с которой уже столкнулись производители соли и щебня. При этом отмечалось, что вагоны не доходят до местных переработчиков из-за активного экспорта зерна.

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