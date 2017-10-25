Профсоюзы предлагают будущим губернаторам попробовать выжить на МРОТ

Профсоюзы предлагают проводить в России тренинг выживания на МРОТ для будущих губернаторов.
Как рассказал РИА Новостиглава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, программа должна помочь руководству регионов ускорить повышение оплаты труда.
Михаил Шмаков, представитель Федерации профсоюзов: «Тренинг для руководителей, губернаторов областей, где они прыгают с семиметровой скалы в озеро в одежде, это экзотично? Экзотично. Интересно? Интересно. Но туда надо включить такой эксперимент, как выживание месяц на МРОТ или два месяца».
По мнению Шмакова, после вступления в должность прошедшие тренинг губернаторы будут больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о размере МРОТ в регионе.
Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. За второй квартал 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 11163 рубля, для пенсионеров — 8506 рублей, а для детей — 10160 рублей. МРОТ составляет 7800 рублей в месяц.
Михаил Шмаков, представитель Федерации профсоюзов: «Тренинг для руководителей, губернаторов областей, где они прыгают с семиметровой скалы в озеро в одежде, это экзотично? Экзотично. Интересно? Интересно. Но туда надо включить такой эксперимент, как выживание месяц на МРОТ или два месяца».
По мнению Шмакова, после вступления в должность прошедшие тренинг губернаторы будут больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о размере МРОТ в регионе.
Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. За второй квартал 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 11163 рубля, для пенсионеров — 8506 рублей, а для детей — 10160 рублей. МРОТ составляет 7800 рублей в месяц.
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