В Минфине разъяснили условия льготных автокредитов для многодетных

Минфин напомнил, что скидка на покупку автомобилей на льготных условиях является доходом и по закону облагается налогом.
В Минфине разъяснили детали новой программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Запущенная в июле программа предполагает, что семьи, в которых есть не менее двоих детей, получают от банков скидку в 10% при покупке автомобилей в кредит. Банки затем получают субсидии от государства.
Согласно Налоговому кодексу, эта скидка облагается НДФЛ в 13%, поскольку считается доходом, а значит, покупатели получат уведомление и им нужно будет заплатить налог. Учитывая, что самый дорогой автомобиль, который можно купить по этой программе — может стоить 1 млн 450 тысяч рублей, максимальный налог составит не более 19 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
По словам собеседника издания, Минфин не будет препятствовать поправкам в Налоговый кодекс, которые позволят не облагать налогом эти доходы, но само ведомство выступать с этой инициативой пока не планирует.
Согласно Налоговому кодексу, эта скидка облагается НДФЛ в 13%, поскольку считается доходом, а значит, покупатели получат уведомление и им нужно будет заплатить налог. Учитывая, что самый дорогой автомобиль, который можно купить по этой программе — может стоить 1 млн 450 тысяч рублей, максимальный налог составит не более 19 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
По словам собеседника издания, Минфин не будет препятствовать поправкам в Налоговый кодекс, которые позволят не облагать налогом эти доходы, но само ведомство выступать с этой инициативой пока не планирует.
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