Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на алкоголь

Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на продажу алкоголя, которая позволит заведениям торговать спиртным только в курортный сезон.
Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на продажу алкоголя. Такая лицензия может быть актуальна для летних кафе и маленьких заведений, не работающих круглый год.
Как сообщают «Известия», в ведомстве уже подготовили поправки в Налоговый кодекс. Размер госпошлины будет зависеть от срока, на который заведение приобретает лицензию. Сейчас пошлина на торговлю спиртным составляет 65 тысяч рублей в год. Сезонный вариант обойдется всего в 10 тысяч рублей, что ощутимо для маленьких заведений и кафе, которые работают только в курортный сезон, но в настоящее время вынуждены оплачивать лицензию на весь год.
В Минпромторге считают, что новые условия помогут бизнесу работать на легальном рынке спиртного и сократят количество заведений, торгующих алкоголем нелегально. В Минздраве идею не поддержали, заявив, что тогда алкоголь станет доступнее.
Как сообщают «Известия», в ведомстве уже подготовили поправки в Налоговый кодекс. Размер госпошлины будет зависеть от срока, на который заведение приобретает лицензию. Сейчас пошлина на торговлю спиртным составляет 65 тысяч рублей в год. Сезонный вариант обойдется всего в 10 тысяч рублей, что ощутимо для маленьких заведений и кафе, которые работают только в курортный сезон, но в настоящее время вынуждены оплачивать лицензию на весь год.
В Минпромторге считают, что новые условия помогут бизнесу работать на легальном рынке спиртного и сократят количество заведений, торгующих алкоголем нелегально. В Минздраве идею не поддержали, заявив, что тогда алкоголь станет доступнее.
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