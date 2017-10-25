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    Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на алкоголь. алкоголь, курорты, Минздрав, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на алкоголь

    Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на алкоголь

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    Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на алкоголь

    Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на алкоголь

      Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на продажу алкоголя, которая позволит заведениям торговать спиртным только в курортный сезон.

      Минпромторг предложил ввести «сезонную» лицензию на продажу алкоголя. Такая лицензия может быть актуальна для летних кафе и маленьких заведений, не работающих круглый год.

      Как сообщают «Известия», в ведомстве уже подготовили поправки в Налоговый кодекс. Размер госпошлины будет зависеть от срока, на который заведение приобретает лицензию. Сейчас пошлина на торговлю спиртным составляет 65 тысяч рублей в год. Сезонный вариант обойдется всего в 10 тысяч рублей, что ощутимо для маленьких заведений и кафе, которые работают только в курортный сезон, но в настоящее время вынуждены оплачивать лицензию на весь год.

      В Минпромторге считают, что новые условия помогут бизнесу работать на легальном рынке спиртного и сократят количество заведений, торгующих алкоголем нелегально. В Минздраве идею не поддержали, заявив, что тогда алкоголь станет доступнее.

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