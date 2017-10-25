Живущие в гнилом бараке женщины попросили ставропольских бизнесменов о помощи

Жительница Ставропольского края Любовь Соловьёва в отчаянии решила обратиться ко всем неравнодушным — помочь получить нормальное жилье.

Более 30 лет Любовь Соловьёва с дочерью-инвалидом живет в деревянном бараке, который сейчас рушится на глазах. Однако местные власти считают по-другому: дом добротный и в программу расселения аварийного жилья не входит. Из очереди на новые квадратные метры семью Соловьёвых исключили. Корреспондент НТВ Максим Березин разбирался в квартирном вопросе.



Не женское это дело — ремонтировать деревянный барак постройки середины прошлого века, но у Любови Соловьёвой нет другого выхода. В доме, оставшемся без мужских рук, она знает все трещины и крысиные тропы.



Семья Соловьёвых стала распадаться после того, как у них родился ребенок — инвалид. Жизнь в бараке и так не сахар, а тут новое испытание, к которому глава семейства оказался не готов. Дочери Лене в этом году исполнилось 36 лет. Любовь ухаживает за ней в одиночку. Диагноз девушке поставили в младенчестве: водянка головного мозга, ДЦП, частичный паралич. Любовь пыталась отдать дочь в дом инвалидов и найти работу, но все обернулось плачевно.



Любовь Соловьёва: «Приехала навестить. Смотрю, а она голая ползет на спине по холодному полу. Как оказалось потом — смотреть телевизор. Тогда я решила забрать Лену домой».



Казенный барак встретил воссоединившихся родственников неласково: едва подует ветер, он скрипит, шатается и вот-вот, кажется, рухнет. Жилье — на тот момент собственность сельсовета — мужу Любови предоставила работа. Когда супруг ушел из семьи, Любовь встала в очередь на получение новой квартиры. Чиновники нашли для матери-одиночки, по их мнению, компромисс: приватизировать часть барака, а про новое жилье забыть. Подробности — в репортаже НТВ.