Почти полмиллиона сирийских беженцев вернулись в свои дома

В Сирии почти полмиллиона беженцев смогли вернуться в свои дома. У многих этот путь занял несколько лет. Сейчас жителям предстоит огромная работа — построить новую жизнь практически на руинах. Впрочем, они не унывают и уже взялись за дело: первыми в освобожденных городах открываются школы.

Колонну беженцев сопровождают российские военные. Весь путь должен пройти без происшествий. Все-таки некоторые дороги по-прежнему небезопасны.



Сослан Цебоев, представитель центра по примирению враждующих сторон: «Центр по примирению враждующих сторон совместно с властями Сирии организовал расселение беженцев от населенного пункта Мембидж до населенного пункта Маскана. Мы также обеспечиваем безопасность сопровождения до их домов».



В деревне, куда возвращаются беженцы, после тяжелых боев выведена из строя насосная станция, нет воды. Все, что было в садах засохло после жаркого лета. Но люди не унывают, самое главное — они, наконец, дома.



Хусейн Хасан, беженец: «Конечно, нам больно смотреть на то, то стало с нашим домом. Но, слава богу, есть крыша над головой. А наши сады чуть не погибли. Это никуда не годится, предстоит много работы».



С опустевшего спортивного стадиона в Латакии недавно уехали последние беженцы. Два года назад в спорткомплексе жили около шести тысяч человек. Спали в подтрибунных помещениях и в палатках на улице. Лагерь регулярно посещали врачи, чтобы не допустить вспышки какой-нибудь инфекции.



Большая часть обитателей стадиона — четыре тысячи человек — жители Алеппо. Сейчас все они уже дома. И, можно сказать, учатся жить заново. Зал, где их когда-то разместили, так здесь и прозвали — алеппский. Здесь была настоящая ночлежка для бездомных, но уже сейчас спорткомплекс понемногу начали восстанавливать — отремонтировали трибуны, покрасили деревянное покрытие и уже скоро собираются проводить здесь первые официальные соревнования.



Впереди у сирийских беженцев много работы. Кому-то предстоит восстанавливать документы, кому-то — ремонтировать разрушенные дома. По данным ООН, всего на родину вернулись 1,5 миллиона сирийцев, причем большая часть из них — так называемые внутренние беженцы. Еще 30 тысяч граждан страны приехали в Сирию из-за рубежа. Первый шаг к мирной жизни уже сделан: в освобожденных городах и деревнях начали заново открывать школы. На очереди — больницы и детские сады.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.