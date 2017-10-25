Буш-старший извинился перед актрисой, обвинившей его в домогательствах

Бывший президент США Джордж
Буш-старший прокомментировал заявление актрисы Хезер Линд, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
В заявлении 41-го президент США говорится, что Буш-старший всего лишь пошутил и не хотел причинить вреда актрисе.
Также экс-президент извинился перед Хезер Линд, передает Daily Mail.
Из заявления Джорджа Буша-старшего: «Президент Буш никогда ни при каких обстоятельствах намеренно не стал бы причинять кому-либо неудобства. Он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд».
Ранее Линд в своем Instagram рассказала, что подверглась домогательствам 4 года назад во время фотосессии. По ее словам, Джордж Буш-старший, сидя в кресле-коляске, потрогал ее сзади и рассказал «грязную» шутку. При этом актриса заявила, что все происходило в присутствии бывшей первой леди Барбары Буш.
Позднее Хезер Линд удалила публикацию. А ее заявление вызвало негодование у некоторых пользователей соцсети. По их мнению, подобными словами Линд вредит тем, кто стал жертвой реальных домогательств и насилия.
Надо сказать, что заявление Линд прозвучало на фоне громкого скандала с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Выяснилось, что он в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили многие актрисы, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а также британская артистка Лина Хиди.
Также экс-президент извинился перед Хезер Линд, передает Daily Mail.
Из заявления Джорджа Буша-старшего: «Президент Буш никогда ни при каких обстоятельствах намеренно не стал бы причинять кому-либо неудобства. Он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд».
Ранее Линд в своем Instagram рассказала, что подверглась домогательствам 4 года назад во время фотосессии. По ее словам, Джордж Буш-старший, сидя в кресле-коляске, потрогал ее сзади и рассказал «грязную» шутку. При этом актриса заявила, что все происходило в присутствии бывшей первой леди Барбары Буш.
Позднее Хезер Линд удалила публикацию. А ее заявление вызвало негодование у некоторых пользователей соцсети. По их мнению, подобными словами Линд вредит тем, кто стал жертвой реальных домогательств и насилия.
Надо сказать, что заявление Линд прозвучало на фоне громкого скандала с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Выяснилось, что он в течение почти 30 лет преследовал женщин, добиваясь физической близости в обмен на содействие в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили многие актрисы, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а также британская артистка Лина Хиди.
Комментарии