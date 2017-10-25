РПЦ открестилась от уроков нравственности семейной жизни в школах

В РПЦ заявили, что не разрабатывали курс по основам семейной жизни для школьников.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что в данный момент работа по разработке курса если и ведется, то без их непосредственного участия. Об этом сообщает РИА Новости
Вахтанг Кипшидзе, представитель РПЦ: «Идея введения в школьные программы курса, направленного на изучение ценностей семейной жизни, с нами пока не обсуждалась, она не является церковным предложением».
При этом, по словам представителя церкви, они готовы обсуждать данную программу, учитывая нынешний «кризис семейных ценностей».
Вахтанг Кипшидзе, представитель РПЦ: «Мы открыты к обсуждению идеи введения подобного курса с министерством образования, уполномоченным по правам ребенка, родительскими организациями, другими учреждениями и всеми здоровыми общественными силами».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что представители РПЦ предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни», разработанный екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной). Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Сообщалось также, курс могут ввести уже в ноябре. Позже в Минобрнауки заявили, что не получали подобных предложений.
Вахтанг Кипшидзе, представитель РПЦ: «Идея введения в школьные программы курса, направленного на изучение ценностей семейной жизни, с нами пока не обсуждалась, она не является церковным предложением».
При этом, по словам представителя церкви, они готовы обсуждать данную программу, учитывая нынешний «кризис семейных ценностей».
Вахтанг Кипшидзе, представитель РПЦ: «Мы открыты к обсуждению идеи введения подобного курса с министерством образования, уполномоченным по правам ребенка, родительскими организациями, другими учреждениями и всеми здоровыми общественными силами».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что представители РПЦ предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни», разработанный екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной). Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Сообщалось также, курс могут ввести уже в ноябре. Позже в Минобрнауки заявили, что не получали подобных предложений.
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