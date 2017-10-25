Памяти любимого актера: НТВ покажет сериал «Вышибала» с Дмитрием Марьяновым

С 30 октября в память о Дмитрии Марьянове телеканал НТВ начнет показ детективной драмы «Вышибала». Это последний сериал, в котором снялся для НТВ Дмитрий Марьянов.
В «Вышибале» актер исполнил роль бывшего лидера преступной группировки по имени Николай Регунов. История начинается со встречи старых друзей, которые не виделись пятнадцать лет. Его друг пожертвовал свободой ради него. По сюжету бывший самбист Александр Чижов (Гела Месхи) по прозвищу Чижик возвращается из длительного заключения. Его встречают друзья из прошлой жизни: Николай Регунов (Дмитрий Марьянов) — Гуня, прежде лидер банды, а теперь влиятельный бизнесмен, и любимая девушка Наташа, которая за время пятнадцатилетнего заключения Чижика успела выйти замуж за его лучшего друга. Забыв о преступном прошлом, Чижов устраивается в коллекторское бюро. Благодаря смекалке и внушительному образу «вышибалы», герой приобретает репутацию умелого переговорщика.
Сергей Крутин, режиссер: «На съемках сериала „Вышибала“ собралась очень хорошая команда: люди, с которыми приятно работать и помечтать: Дима, я, Настя Панина, Саша Наумов. Проект был тяжелыми, но интересным. Персонаж Регунова на Диму совершенно не похож. В жизни он был человеком очень ранимым, жизнерадостным, как ребенок, и к большим серьезным вещам относился как-то по-детски. Оттого работа над его персонажем была еще интереснее. Нужно было доставать из знакомых, из жизненного опыта этого бандита, который должен превратиться из настоящего чудовища в человека».
Вместе с Дмитрием Марьяновым в картине «Вышибала» сыграли такие известные актеры, как Гела Месхи («Выстрел», «Сын отца народов»), Мария Машкова («Не родись красивой», «Жить дальше», «Идеальный брак»), Ян Цапник («Самый лучший день», «Горько»), Надежда Маркина («Елена», «Бесы»), Константин Юшкевич («Склифосовский», «Балабол», «Игра в правду») Анастасия Панина («Физрук», «Другой майор Соколов»), Семен Трескунов («Призрак», «Чемпионы», «Мамы») и др. Последний сериал НТВ, в котором принял участие Дмитрий Марьянов — «Вышибала».
Сериал «Вышибала» — с 30 октября в 20:40 на НТВ.
Сергей Крутин, режиссер: «На съемках сериала „Вышибала“ собралась очень хорошая команда: люди, с которыми приятно работать и помечтать: Дима, я, Настя Панина, Саша Наумов. Проект был тяжелыми, но интересным. Персонаж Регунова на Диму совершенно не похож. В жизни он был человеком очень ранимым, жизнерадостным, как ребенок, и к большим серьезным вещам относился как-то по-детски. Оттого работа над его персонажем была еще интереснее. Нужно было доставать из знакомых, из жизненного опыта этого бандита, который должен превратиться из настоящего чудовища в человека».
Вместе с Дмитрием Марьяновым в картине «Вышибала» сыграли такие известные актеры, как Гела Месхи («Выстрел», «Сын отца народов»), Мария Машкова («Не родись красивой», «Жить дальше», «Идеальный брак»), Ян Цапник («Самый лучший день», «Горько»), Надежда Маркина («Елена», «Бесы»), Константин Юшкевич («Склифосовский», «Балабол», «Игра в правду») Анастасия Панина («Физрук», «Другой майор Соколов»), Семен Трескунов («Призрак», «Чемпионы», «Мамы») и др. Последний сериал НТВ, в котором принял участие Дмитрий Марьянов — «Вышибала».
Сериал «Вышибала» — с 30 октября в 20:40 на НТВ.
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