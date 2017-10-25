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    Житель Челябинска задержан за изнасилование трех мальчиков

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    Житель Челябинска задержан за изнасилование трех мальчиков

    Житель Челябинска задержан за изнасилование трех мальчиков

    В Челябинске 53-летний местный житель подозревается в изнасиловании мальчиков в возрасте от 11 до 12 лет.

    По данным следствия, свои преступления педофил совершил с июня по октябрь 2017 года на территории Советского и Курчатовском районов города.

    Жертвами злоумышленника стали три мальчика, однако в правоохранительных органах не исключают, что пострадавших может быть больше. Сейчас задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

    Жителю Челябинска грозит ответственность по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого, сообщили в челябинском управлении СК.

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