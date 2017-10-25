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    Глава Росгвардии: россияне не готовы к массовому владению оружием

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    Глава Росгвардии: россияне не готовы к массовому владению оружием

    Глава Росгвардии: россияне не готовы к массовому владению оружием

    Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что российское общество экономически и психологически не готово к массовому владению оружием.

    По словам Золотова, в стрессовом состоянии люди готовы применять оружие «и по поводу, и без повода».

    Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически».

    Также глава Росгвардии заявил, что ведомство выступает за ужесточение контроля за газовым и травматическим оружием. Выступая в Совете Федерации, Золотов обратил внимание на случаи, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали, передает ТАСС.

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