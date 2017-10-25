Глава Росгвардии: россияне не готовы к массовому владению оружием

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что российское общество экономически и психологически не готово к массовому владению оружием.
|
574
По словам Золотова, в стрессовом состоянии люди готовы применять оружие «и по поводу, и без повода».
Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически».
Также глава Росгвардии заявил, что ведомство выступает за ужесточение контроля за газовым и травматическим оружием. Выступая в Совете Федерации, Золотов обратил внимание на случаи, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали, передает ТАСС.
Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически».
Также глава Росгвардии заявил, что ведомство выступает за ужесточение контроля за газовым и травматическим оружием. Выступая в Совете Федерации, Золотов обратил внимание на случаи, когда при стрельбе из травматики люди получали серьезные травмы или даже погибали, передает ТАСС.
Комментарии