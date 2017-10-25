Глава Росгвардии: расстрелявший сослуживцев в Чечне боец не был экстремистом

По словам директора Росгвардии, причиной нападения старшего лейтенанта Росгвардии на сослуживцев в Чечне стали бытовые проблемы.
Причиной убийства четверых сотрудников Росгвардии в воинской части в Чечне стали бытовые проблемы. Старший лейтенант Марат Гаджиев, расстрелявший сослуживцев, не был террористом или экстремистом. Об этом в среду в Совете Федерации заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.
Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Там нет никакого терроризма, никакого экстремизма, насколько мы успели разобраться в данной ситуации. Это эмоциональный всплеск, боец бы в стрессовом состоянии».
По его словам, отчасти вина за случившееся лежит на командующем округом: трагедия произошла по его недосмотру, передает ТАСС.
В понедельник стало известно, что Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев в воинской части в Чечне. Преступник был ликвидированн. В настоящее время специальная комиссия выясняет все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что Гаджиев за некоторое время до атаки узнал, что его уволят со службы за халатное отношение.
Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Там нет никакого терроризма, никакого экстремизма, насколько мы успели разобраться в данной ситуации. Это эмоциональный всплеск, боец бы в стрессовом состоянии».
По его словам, отчасти вина за случившееся лежит на командующем округом: трагедия произошла по его недосмотру, передает ТАСС.
В понедельник стало известно, что Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев в воинской части в Чечне. Преступник был ликвидированн. В настоящее время специальная комиссия выясняет все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что Гаджиев за некоторое время до атаки узнал, что его уволят со службы за халатное отношение.
Комментарии