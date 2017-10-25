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    США вернули снятые с консульства РФ в Сан-Франциско флаги

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    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    США вернули снятые с консульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr> флаги

    США вернули снятые с консульства РФ в Сан-Франциско флаги

    США вернули снятые с консульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr> флаги
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон вернул флаги, снятые ранее со здания российского консульства в Сан-Франциско.

    Также замглавы внешнеполитического ведомства сообщил, что России вернули архив из генконсульства в Сан-Франциско.

    Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Флаги вернули, вернули архив консульский. Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции».

    Также Рябков обвинил США в «постоянных провокационных шагах и приемах», отметив, что в Москве не исключают зеркального ответа на враждебные акции США, передает ТАСС.

    смотретьПосольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Посольство РФ: США сорвали российские флаги с консульства России в Сан-Франциско
    Напомним, в начале октября с консульства РФ в Сан-Франциско, которое закрыли по распоряжению американских властей, сняли российские флаги. При этом в Госдепе заявили, что сделали это «при демонстрации должного уважения», подчеркнув, что готовы вернуть государственные флаги.

    В Москве назвали враждебными и недружественными действия США, подчеркнув, что готовят ответ на этот шаг Вашингтона. А в МИД РФ отметили, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России.

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