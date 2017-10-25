Россия подсчитала сумму белорусского долга по госкредитам

Задолженность Белоруссии по российским госкредитам на начало октября составила 6,5 млрд долларов.
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Такие данные приводятся в информационных материалах к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправсовета.
При этом в материалах отмечается, что в настоящее время просроченных обязательств у Белоруссии нет.
Кроме того, сообщается о восьми действующих в настоящее время кредитных соглашениях. Среди них один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых. Общая сумма кредитных средств, предоставленных Россией в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 млрд долларов, передает РИА Новости.
При этом в материалах отмечается, что в настоящее время просроченных обязательств у Белоруссии нет.
Кроме того, сообщается о восьми действующих в настоящее время кредитных соглашениях. Среди них один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых. Общая сумма кредитных средств, предоставленных Россией в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 млрд долларов, передает РИА Новости.
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