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    Россия подсчитала сумму белорусского долга по госкредитам

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    Россия подсчитала сумму белорусского долга по госкредитам

    Россия подсчитала сумму белорусского долга по госкредитам

    Россия подсчитала сумму белорусского долга по госкредитам
  • Фото: Associated Press © 2017, Sergei Grits

    • Задолженность Белоруссии по российским госкредитам на начало октября составила 6,5 млрд долларов.

    Такие данные приводятся в информационных материалах к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправсовета.

    При этом в материалах отмечается, что в настоящее время просроченных обязательств у Белоруссии нет.

    Кроме того, сообщается о восьми действующих в настоящее время кредитных соглашениях. Среди них один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых. Общая сумма кредитных средств, предоставленных Россией в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 млрд долларов, передает РИА Новости.

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