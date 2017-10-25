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    Экс-главу Нацбанка Абхазии задержали за хищение 28 миллионов у Владимира Этуша

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    Экс-главу Нацбанка Абхазии задержали за хищение 28 миллионов у Владимира Этуша

    <nobr>Экс-главу</nobr> Нацбанка Абхазии задержали за хищение 28 миллионов у Владимира Этуша

    Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия задержан по подозрению в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша.

    Барганджии грозит ответственность по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    Следствие намерено ходатайствовать об аресте пенсионера, ранее занимавшего пост главы Нацбанка Абхазии, передает ТАСС.

    смотретьУ Владимира Этуша украли 28 миллионов
    У Владимира Этуша украли 28 миллионов
    Недавно стало известно, что Владимир Этуш стал жертвой мошенника. Артист в 2013 году передал 28 млн рублей знакомому, который пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.

    Надо сказать, что актер уже не в первый раз становится жертвой мошенников. Так, в 2015 году аферист пообещал сделать ремонт в квартире Этуша, но вместо этого привел помещение в жуткое состояние, при этом получив от артиста более полумиллиона рублей.

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