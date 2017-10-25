Экс-главу Нацбанка Абхазии задержали за хищение 28 миллионов у Владимира Этуша

Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия задержан по подозрению в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша.
Барганджии грозит ответственность по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Следствие намерено ходатайствовать об аресте пенсионера, ранее занимавшего пост главы Нацбанка Абхазии, передает ТАСС.
Недавно стало известно, что Владимир Этуш стал жертвой мошенника. Артист в 2013 году передал 28 млн рублей знакомому, который пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.
Надо сказать, что актер уже не в первый раз становится жертвой мошенников. Так, в 2015 году аферист пообещал сделать ремонт в квартире Этуша, но вместо этого привел помещение в жуткое состояние, при этом получив от артиста более полумиллиона рублей.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте пенсионера, ранее занимавшего пост главы Нацбанка Абхазии, передает ТАСС.
Недавно стало известно, что Владимир Этуш стал жертвой мошенника. Артист в 2013 году передал 28 млн рублей знакомому, который пообещал выгодно разместить их в швейцарском банке. А когда Этуш потребовал вернуть деньги, злоумышленник ответил отказом.
Надо сказать, что актер уже не в первый раз становится жертвой мошенников. Так, в 2015 году аферист пообещал сделать ремонт в квартире Этуша, но вместо этого привел помещение в жуткое состояние, при этом получив от артиста более полумиллиона рублей.
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