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    Мужчина погиб, попав под поезд на станции метро «Савеловская» в Москве

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    Мужчина погиб, попав под поезд на станции метро «Савеловская» в Москве

    Мужчина погиб, попав под поезд на станции метро «Савеловская» в Москве

    В экстренных службах столицы сообщили о гибели человека на станции метро «Савеловская».

    Мужчина погиб, попав под поезд на станции «Савеловская» Московского метрополитена. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Источник: «Тело погибшего извлечено из-под третьего вагона, движение поездов восстановлено».

    Ранее в среду стало известно о сбое движения поездов на серой ветке метро в сторону центра о станции «Владыкино» до «Чеховской» из-за того, что на рельсы упал человек. Ему был вызван реанимационный автомобиль, передает ТАСС.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Предстоит также установить личность погибшего.

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