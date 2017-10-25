Мужчина погиб, попав под поезд на станции метро «Савеловская» в Москве

В экстренных службах столицы сообщили о гибели человека на станции метро «Савеловская».
Мужчина погиб, попав под поезд на станции «Савеловская» Московского метрополитена. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.
Источник: «Тело погибшего извлечено из-под третьего вагона, движение поездов восстановлено».
Ранее в среду стало известно о сбое движения поездов на серой ветке метро в сторону центра о станции «Владыкино» до «Чеховской» из-за того, что на рельсы упал человек. Ему был вызван реанимационный автомобиль, передает ТАСС.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Предстоит также установить личность погибшего.
Источник: «Тело погибшего извлечено из-под третьего вагона, движение поездов восстановлено».
Ранее в среду стало известно о сбое движения поездов на серой ветке метро в сторону центра о станции «Владыкино» до «Чеховской» из-за того, что на рельсы упал человек. Ему был вызван реанимационный автомобиль, передает ТАСС.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Предстоит также установить личность погибшего.
Комментарии