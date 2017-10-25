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    Глава Минкомсвязи назвал атаку вируса BadRabbit на российские СМИ случайной

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Глава Минкомсвязи назвал атаку вируса BadRabbit на российские СМИ случайной

    Глава Минкомсвязи назвал атаку вируса BadRabbit на российские СМИ случайной

    Глава Минкомсвязи назвал атаку вируса BadRabbit на российские СМИ случайной
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает российские СМИ случайной целью вируса BadRabbit.

    Атака нового вируса-шифровальщика BadRabbit не была целенаправленной, а скорее носила случайный характер. Такое мнение высказал в среду глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

    Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «При всем уважении к большим СМИ — это не критический объект инфраструктуры».

    Министр предположил, что вирусу удалось поразить «Интерфакс» из-за того, что агентство не соблюдало необходимые меры безопасности при подключении к «открытому Интернету», передает ТАСС.

    смотретьВирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки
    Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки
    Напомним, во вторник вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информагентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, в петербургском СМИ заявили, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем. Кроме того, вирус-шифровальщик безуспешно пытался атаковать несколько крупных российских банков. В «Лаборатории Касперского» предположили, что заражения носят целенаправленный характер, так как больше всего атак пришлось на корпоративные системы в России и на Украине.

    Специалисты полагают, что новый вирус BadRabbit имеет много общего с шифровальщиком, получившим название Petya, который летом нарушил работу десятков компаний по всему миру.

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