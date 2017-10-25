Глава Минкомсвязи назвал атаку вируса BadRabbit на российские СМИ случайной

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает российские СМИ случайной целью вируса BadRabbit.
Атака нового вируса-шифровальщика BadRabbit не была целенаправленной, а скорее носила случайный характер. Такое мнение высказал в среду глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «При всем уважении к большим СМИ — это не критический объект инфраструктуры».
Министр предположил, что вирусу удалось поразить «Интерфакс» из-за того, что агентство не соблюдало необходимые меры безопасности при подключении к «открытому Интернету», передает ТАСС.
Напомним, во вторник вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информагентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, в петербургском СМИ заявили, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем. Кроме того, вирус-шифровальщик безуспешно пытался атаковать несколько крупных российских банков. В «Лаборатории Касперского» предположили, что заражения носят целенаправленный характер, так как больше всего атак пришлось на корпоративные системы в России и на Украине.
Специалисты полагают, что новый вирус BadRabbit имеет много общего с шифровальщиком, получившим название Petya, который летом нарушил работу десятков компаний по всему миру.
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: «При всем уважении к большим СМИ — это не критический объект инфраструктуры».
Министр предположил, что вирусу удалось поразить «Интерфакс» из-за того, что агентство не соблюдало необходимые меры безопасности при подключении к «открытому Интернету», передает ТАСС.
Напомним, во вторник вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информагентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, в петербургском СМИ заявили, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем. Кроме того, вирус-шифровальщик безуспешно пытался атаковать несколько крупных российских банков. В «Лаборатории Касперского» предположили, что заражения носят целенаправленный характер, так как больше всего атак пришлось на корпоративные системы в России и на Украине.
Специалисты полагают, что новый вирус BadRabbit имеет много общего с шифровальщиком, получившим название Petya, который летом нарушил работу десятков компаний по всему миру.
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