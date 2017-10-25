В Ульяновске задержали подростков, осквернивших памятник погибшим полицейским

Двое
17-летних жителей Ульяновска облили красной краской памятник «На страже правопорядка», установленный в память о полицейских, погибших при исполнении служебного долга.
Во время обыска у молодых людей обнаружили одежду со следами краски, схожей по цвету с краской, которой был облит памятник.
Теперь несовершеннолетним жителям Ульяновска грозит ответственность по статье «Вандализм». Во время допроса они не смогли четко пояснить мотивы совершенного поступка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Памятник «На страже правопорядка», установленный в центре Ульяновска, облили краской рано утром 24 сентября. Злоумышленники с места преступления скрылись.
Теперь несовершеннолетним жителям Ульяновска грозит ответственность по статье «Вандализм». Во время допроса они не смогли четко пояснить мотивы совершенного поступка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Памятник «На страже правопорядка», установленный в центре Ульяновска, облили краской рано утром 24 сентября. Злоумышленники с места преступления скрылись.
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