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    Российские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник. кардиология, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник

    Российские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник

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    Российские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник

    Российские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник

    Российские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник

      Российские кардиологи внедряют технологии телемедицины. Звонить и записываться на прием к врачу пациентам больше не надо. Дистанционный мониторинг — это третий глаз кардиолога. Все важные данные: эндограмму, количество приступов аритмии и уровень заряда батареи — специальное устройство отправит через спутник.

      Виктору Швыркову установили кардиостимулятор. Теперь пенсионер чувствует себя абсолютно здоровым человеком. Вместе с прибором он забыл про одышку, а благодаря новому аппарату в клинике забудет и про частые визиты к врачу.

      Виктор Швырков, пациент: «Когда придет срок, чтобы мне не ждать у врача, я смогу считать всю информацию прямо из дома».

      Устройство, внешне напоминающее телефонную трубку, стоит прямо в коридоре, а заочная консультация экономит время и деньги.

      Особенно актуален такой прибор для регионов. Подобные работают уже в десяти российских городах. В ОМС входит и сам кардиостимулятор, и операция по его установке, и считывание данных с устройства. За обслуживание возьмут чуть более двух тысяч рублей в месяц.

      Свои разработки есть и у сотрудников кардиоцентра имени Бакулева.

      Ольга Бокерия, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева»: «Мы разработали крошечное устройство из титана. Однокамерный правожелудочный кардиостимулятор. Для него даже батарейку сделали специальную, которая позволит 15 лет не менять устройство. И минимизирует риск сердечной недостаточности».

      В центре говорят, что это не просто очередная новинка. Такие кардиостимуляторы уже через год-другой смогут массово ставить по всей России, а операции будут проводить рядовые кардиохирурги даже без специальных тренингов.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Андреевой.

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