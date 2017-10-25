Российские кардиологи научились следить за работой сердца через спутник

Российские кардиологи внедряют технологии телемедицины. Звонить и записываться на прием к врачу пациентам больше не надо. Дистанционный мониторинг — это третий глаз кардиолога. Все важные данные: эндограмму, количество приступов аритмии и уровень заряда батареи — специальное устройство отправит через спутник.

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Виктору Швыркову установили кардиостимулятор. Теперь пенсионер чувствует себя абсолютно здоровым человеком. Вместе с прибором он забыл про одышку, а благодаря новому аппарату в клинике забудет и про частые визиты к врачу.



Виктор Швырков, пациент: «Когда придет срок, чтобы мне не ждать у врача, я смогу считать всю информацию прямо из дома».



Устройство, внешне напоминающее телефонную трубку, стоит прямо в коридоре, а заочная консультация экономит время и деньги.



Особенно актуален такой прибор для регионов. Подобные работают уже в десяти российских городах. В ОМС входит и сам кардиостимулятор, и операция по его установке, и считывание данных с устройства. За обслуживание возьмут чуть более двух тысяч рублей в месяц.



Свои разработки есть и у сотрудников кардиоцентра имени Бакулева.



Ольга Бокерия, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева»: «Мы разработали крошечное устройство из титана. Однокамерный правожелудочный кардиостимулятор. Для него даже батарейку сделали специальную, которая позволит 15 лет не менять устройство. И минимизирует риск сердечной недостаточности».



В центре говорят, что это не просто очередная новинка. Такие кардиостимуляторы уже через год-другой смогут массово ставить по всей России, а операции будут проводить рядовые кардиохирурги даже без специальных тренингов.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Андреевой.