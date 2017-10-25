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    Саакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики». Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»

    Саакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»

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    Саакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»

    Саакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»

    Саакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»

      Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который минувшую ночь провел в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, объявил, что открывает центр реальной политики. Причем прямо на Майдане.

      Рано утром оппозиционный политик вышел из своего шатра и объявил собравшимся, что в полдень сам прочитает лекцию. Она будет посвящена информационным технологиям.

      По словам Саакашвили, его центр под открытым небом сосредоточится на смене власти на Украине и освобождении страны от олигархов. Еще бывший грузинский президент и одесский губернатор, а ныне лицо без гражданства рассказал, что его шатер — это та самая палатка, в которой он ночевал во время строительства автодороги Одесса — Рени. «Тогда построили дорогу, теперь построим государство!» — заверил Саакашвили.

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