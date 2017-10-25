СМИ сообщили о грядущем дефиците хлеба в Санкт-Петербурге

Мукомольные предприятия
Санкт-Петербурга испытывают трудности: из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков, что может привести к дефициту хлебопекарной продукции и ростом цен.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко написал письмо вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, в котором сообщил о трудностях ряда мукомольных предприятий Петербурга, сообщает газета «Коммерсант».
Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. По данным издания, надежные, долгосрочные договоренности на поставки вагонов с доминирующим на рынке перевозчиком «Русагротрансом» есть только у трех петербургских компаний. Остальные работают с более мелкими перевозчиками и сейчас пытаются занять очередь на вагоны, но все расписано до зимы.
По данным газеты, сложности с поставкой вагонов возникли у Петербургского мельничного комбината, Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова, которые входят в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, а также у ГУП «Продовольственный фонд».
На прошлой неделе в Минтрансе РФ прошло совещание, посвященное этой теме. Предлагалось продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. Также предлагается ввести штрафы за простой вагонов, а также мониторинг цен недоминирующих операторов.
Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. По данным издания, надежные, долгосрочные договоренности на поставки вагонов с доминирующим на рынке перевозчиком «Русагротрансом» есть только у трех петербургских компаний. Остальные работают с более мелкими перевозчиками и сейчас пытаются занять очередь на вагоны, но все расписано до зимы.
По данным газеты, сложности с поставкой вагонов возникли у Петербургского мельничного комбината, Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова, которые входят в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, а также у ГУП «Продовольственный фонд».
На прошлой неделе в Минтрансе РФ прошло совещание, посвященное этой теме. Предлагалось продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. Также предлагается ввести штрафы за простой вагонов, а также мониторинг цен недоминирующих операторов.
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