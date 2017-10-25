В центре Москвы нашли клад с монетами петровских времен

Клад из 97 монет времен Петра I нашли в районе Таганки в Москве в ходе работ по благоустройству по программе «Моя улица».
Монеты нашли при осмотре строительной траншеи на улице Нижняя Радищевская, которую археологи уже прозвали «улицей кладов». Как сообщается на сайта мэра и правительства столицы, это уже второй за два месяца тайник, найденный на Нижней Радищевской. Так, в конце сентября там нашли 41 копейку из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век).
Второй клад из 97 монет найден неподалеку от первого. Спрятанные в тайнике деньги относятся ко времени Петра I. Это пореформенные копейки, которые были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века. Общий вес монет — 23,8 грамма. Монеты были зарыты глубоко под землей и из-за наличия меди в составе окислились и прилипли друг к другу.
Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы: «Клад найден у дома №10 поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болванке. Возможно, эта церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви».
Отмечается, что обе находки на Нижней Радищевской обнаружил археолог-волонтер Борис Токанов.
Второй клад из 97 монет найден неподалеку от первого. Спрятанные в тайнике деньги относятся ко времени Петра I. Это пореформенные копейки, которые были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века. Общий вес монет — 23,8 грамма. Монеты были зарыты глубоко под землей и из-за наличия меди в составе окислились и прилипли друг к другу.
Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы: «Клад найден у дома №10 поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болванке. Возможно, эта церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви».
Отмечается, что обе находки на Нижней Радищевской обнаружил археолог-волонтер Борис Токанов.
Комментарии