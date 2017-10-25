В аэропорту Красноярска на борту самолета умер пассажир

В Красноярске выясняют обстоятельства смерти пассажира на борту самолета, следовавшего в Новосибирск.
По данным ТАСС, мужчина 1953 года рождения скончался в среду утром на борту самолета в аэропорту вылета.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу агентству сообщили, что погибший — житель Новосибирска, который собирался этим рейсом лететь домой. Мужчине стало плохо, едва самолет начал движение. На борт была вызвана бригада медиков, но спасти пассажира не удалось.
После случившегося проводится проверка. Причины смерти мужчины установят медики.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу агентству сообщили, что погибший — житель Новосибирска, который собирался этим рейсом лететь домой. Мужчине стало плохо, едва самолет начал движение. На борт была вызвана бригада медиков, но спасти пассажира не удалось.
После случившегося проводится проверка. Причины смерти мужчины установят медики.
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