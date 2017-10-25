Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики

Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, в том числе оружие, боеприпасы и армейские грузовики.
Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте, передает РИА Новости.
Накануне правительства России и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Под документом поставили подписи министр обороны РФ Сергей Шойгу, который посетил Манилу с деловым визитом, и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.
Корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» прибыли в Манилу несколько дней назад. Родриго Дутерте уже побывал на «Адмирале Пантелееве». В Маниле корабли пробудут до 26 октября.
Накануне правительства России и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Под документом поставили подписи министр обороны РФ Сергей Шойгу, который посетил Манилу с деловым визитом, и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.
Корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» прибыли в Манилу несколько дней назад. Родриго Дутерте уже побывал на «Адмирале Пантелееве». В Маниле корабли пробудут до 26 октября.
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