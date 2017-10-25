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Деловое утро НТВ

    Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики

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    • Фото: Reuters © 2017, Dondi Tawatao
    Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики

    Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики

    Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
  • Фото: Reuters © 2017, Dondi Tawatao

    • Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, в том числе оружие, боеприпасы и армейские грузовики.

    Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте, передает РИА Новости.

    Накануне правительства России и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Под документом поставили подписи министр обороны РФ Сергей Шойгу, который посетил Манилу с деловым визитом, и его филиппинский коллега Делфин Лорензана.

    Корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома» прибыли в Манилу несколько дней назад. Родриго Дутерте уже побывал на «Адмирале Пантелееве». В Маниле корабли пробудут до 26 октября.


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