Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ

    В Саратове застрелили директора строительной компании

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    В Саратове застрелили директора строительной компании

    В Саратове застрелили директора строительной компании

    В Саратове застрелили директора строительной компании
  • Фото: Алексей ИВАНОВ/ saratov.kp.ru

    • В Саратове разыскивают преступника, застрелившего местного предпринимателя.

    Гендиректор саратовской строительной компании «Возрождение-КДМ» Джейхун Джафаров найден мертвым во вторник вечером у частного дома на Зоологической улице. Злоумышленник выстрелил 55-летнему мужчине в грудь и скрылся с места преступления.

    Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Ведется поиск преступника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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