В Саратове застрелили директора строительной компании

В Саратове разыскивают преступника, застрелившего местного предпринимателя.
Гендиректор саратовской строительной компании «Возрождение-КДМ» Джейхун Джафаров найден мертвым во вторник вечером у частного дома на Зоологической улице. Злоумышленник выстрелил 55-летнему мужчине в грудь и скрылся с места преступления.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Ведется поиск преступника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Ведется поиск преступника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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