В Колумбии разрабатывают закон об эвтаназии детей

Конституционный суд Колумбии во вторник поручил правительству и парламенту страны в кратчайшие сроки разработать нормы законодательства об эвтаназии несовершеннолетних.
Как передает колумбийский портал Universal, Конституционный суд Колумбии дал министерству здравоохранения Колумбии четыре месяца на подготовку соответствующих законодательных изменений и регламентов. А через год Минздрав должен представить проект закона, который будет регламентировать право на эвтаназию как для взрослых, так и для детей.
В суде подчеркнули, что речь в законопроекте может идти только о неизлечимо больных детях с заболеваниями в последней стадии, доставляющей мучения. При этом ребенок должен сам осознанно идти на такой шаг и соглашаться на эвтаназию.
Эвтаназия для взрослых, страдающих неизлечимыми заболеваниями, была легализована в Колумбии в 2015 году, напоминает РИА Новости.
В суде подчеркнули, что речь в законопроекте может идти только о неизлечимо больных детях с заболеваниями в последней стадии, доставляющей мучения. При этом ребенок должен сам осознанно идти на такой шаг и соглашаться на эвтаназию.
Эвтаназия для взрослых, страдающих неизлечимыми заболеваниями, была легализована в Колумбии в 2015 году, напоминает РИА Новости.
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