Каталонский город Жирона объявил персоной нон грата короля Испании

Городской совет каталонского города Жирона объявил короля Испании Филиппа VI нежелательным для города лицом.
Как пишут каталонские СМИ, во вторник вечером городской совет города Жирона объявил персоной нон грата испанского монарха. Предложение было поддержано большинством голосов на пленарном заседании городского совета. Аналогичный статус нежелательного лица в Жироне на этом же голосовании получил полномочный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо.
А вот городской совет Барселоны отказался принять аналогичное предложение. Власти Барселоны сочли, что объявление Филиппа VI и его семьи персонами нон грата не принесет никакой пользы в вопросе деэскалации напряженности между Барселоной и Мадридом.
Напомним, власти Жироны, расположенной в 90 километрах от Барселоны, объявила о полном разрыве отношений с Испанией еще вначале октября, почти сразу после проведения 1 октября референдума о самоопределении Каталонии. Так власти каталонского города выразили возмущение тем, что король не отреагировал на то, как полиция громила избирательные участки во время референдума. Испания считает проведение референдума незаконным. Мадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти.
А вот городской совет Барселоны отказался принять аналогичное предложение. Власти Барселоны сочли, что объявление Филиппа VI и его семьи персонами нон грата не принесет никакой пользы в вопросе деэскалации напряженности между Барселоной и Мадридом.
Напомним, власти Жироны, расположенной в 90 километрах от Барселоны, объявила о полном разрыве отношений с Испанией еще вначале октября, почти сразу после проведения 1 октября референдума о самоопределении Каталонии. Так власти каталонского города выразили возмущение тем, что король не отреагировал на то, как полиция громила избирательные участки во время референдума. Испания считает проведение референдума незаконным. Мадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти.
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